Bolsonaro é comunicado dentro de hospital sobre ação judicial no STF

Ex-presidente passou por uma cirurgia no último dia 13 Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi comunicado formalmente nesta quarta-feira (23) sobre a abertura de uma ação judicial no STF (Supremo Tribunal Federal), além de receber uma intimação para a apresentação de defesa prévia. O ex-chefe do Executivo segue internado na UTI e não havia sido notificado devido ao estado de saúde.

Entretanto, devido à aparição em uma live nas redes sociais, a Justiça entendeu que Bolsonaro poderia receber um oficial de Justiça.

A citação dos réus da ação, assim como a intimação, já havia sido determinada em 11 de abril. Porém, a internação do político impediu a comunicação. “Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça”, informou o STF.

O ex-presidente precisou ser submetido a essa cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, no último dia 11, quando sentiu dores e distensão abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal.

A cirurgia no intestino de Bolsonaro, que durou 12 horas, foi realizada “sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue” no dia 13 de abril.

Segundo os médicos, o procedimento mais recente feito por Bolsonaro foi bem-sucedido, mas o ex-presidente precisa ainda dos cuidados da UTI.

