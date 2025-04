Zezé Di Camargo, Fernando e Sorocaba e Liniker: veja o que fazer no fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7 05/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O fim de semana começa agitado e cheio de eventos em Brasília, e o R7 separou as principais atrações para você se divertir. Entre os destaques, estão os shows de Zezé Di Camargo, Cleber e Cauan, Fernando e Sorocaba, Diego e Victor Hugo e Liniker, além de espetáculos e exposições.

Shows de Cleber e Cauan e Zezé Di Camargo têm entrada gratuita Reprodução/Instagram @cleberecauan e @zezedicamargo

Festa da Goiaba

Desde sexta-feira (4), Brazlândia recebe a 10ª edição da Festa da Goiaba, que vai até o dia 13 de abril. No local, estão espalhados estandes de venda de frutas, doces, sucos e geleias naturais, além de pontos com ornamentos, plantas e outros itens de jardinagem e paisagismo.

Além da gastronomia, o evento traz duas atrações musicais neste fim de semana. Confira os shows:

Cleber e Cauan - sábado (5), às 0h

Zezé Di Camargo - domingo (6), às 23h30

Onde: Empório da Goiaba - Brazlândia

Empório da Goiaba - Brazlândia Quando: 4 a 13 de abril

4 a 13 de abril Horário: sextas-feiras: 18h às 22h; sábados e domingos: 10h às 22h

sextas-feiras: 18h às 22h; sábados e domingos: 10h às 22h Entrada: gratuita

Rodeio Fest 2025

O Brasília Rodeio Fest vai até domingo (6) e conta com competição de montaria touros, com um prêmio de R$ 60 mil para o vencedor. O evento também está recheado de música e terá shows de Diego e Victor Hugo e Fernando e Sorocaba. Confira as datas:

Diego e Victor Hugo - sábado (5)

Fernando e Sorocaba - domingo (6)

Onde: Parque de Exposições Granja do Torto

Parque de Exposições Granja do Torto Quando: 3 a 6 de abril

3 a 6 de abril Horário: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h Entrada: a partir de R$ 80

Liniker traz a turnê CAJU para Brasília pela primeira vez Foto: Larissa Kreili

Liniker

Neste fim de semana, a cantora Liniker traz para Brasília a turnê CAJU, dividida em quatro atos que revisitam os álbuns de sua carreira. A artista fará shows no sábado (5), que já está esgotado, e no domingo (6), que ainda tem ingressos disponíveis.

Sábado (5)

Onde: Arena Lounge BRB

Arena Lounge BRB Abertura dos portões: 20h

20h Horário do Show: 22h30

22h30 Entrada: a partir de R$ 110 (esgotado)

Domingo (6)

Onde: Arena Lounge BRB

Arena Lounge BRB Abertura dos portões: 18h

18h Horário do Show: 20h

20h Entrada: a partir de R$ 110

Mitiiê do Brasil

Pela primeira vez em mais de 13 anos, os integrantes da Mitiiê do Brasil se reúnem para um único dia de música e tocam os hits da carreira. Por meio das redes sociais, a banda anunciou que vai gravar o show como um especial intitulado de “Reencontro 25 Anos”.

Onde: Worlld Brasília - SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) Trecho 3

Worlld Brasília - SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) Trecho 3 Quando: domingo (6)

domingo (6) Horário: 15h

15h Entrada: a partir de R$ 40

Brasília recebe espetáculos para todas as idades no fim de semana Divulgação/G7 Comédias e Contadores de Histórias

Me engana que eu posto

A Cia de Comédia G7 está em Brasília com o espetáculo “Me engana que eu Posto” aos sábados e domingos de abril. A peça é uma comédia que convida o público a refletir sobre o impacto das redes sociais no cotidiano. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (5) e domingo (6)

: sábado (5) e domingo (6) Horário : 19h

: 19h Entrada: a partir de R$ 40

Galhada, em tempos de fissura

No Espaço Cultural Renato Russo, o público interessado em comédia pode conferir a peça “Galhada, em tempos de fissura”. O espetáculo aborda através do humor questões sobre mudanças climáticas e degradação ambiental.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul

: Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul Quando : sábado (5) e domingo (6)

: sábado (5) e domingo (6) Horário : 20h

: 20h Entrada: gratuita mediante retirada de ingresso em bilheteria virtual

O Teatro Mágico e Móveis Coloniais de Acajú

Por meio da turnê “O Reencontro”, a banda O Teatro Mágico celebra 20 anos de estreia após uma década em hiato. A banda brasiliense Móveis Coloniais de Acajú também faz um retorno e é responsável pela abertura do espetáculo*. Com poesia, teatro e muita música, os grupos se apresentam em um show único na capital neste sábado (5).

Onde : Opera Hall - Asa Norte Trecho 2 Conjunto 5

: Opera Hall - Asa Norte Trecho 2 Conjunto 5 Quando : sábado (5)

: sábado (5) Horário : 19h

: 19h Entrada: a partir de R$ 140

*Classificação indicativa: 18 anos

Caravana de histórias no Taguaparque

Neste domingo (6), o Taguaparque vira palco para um grupo de artistas do Distrito Federal que conta narrativas da literatura infantil. Após a parada em Taguatinga, o projeto “Caravana de Histórias” vai desembarcar em 16 escolas de Samambaia levando criatividade para despertar o interesse das crianças pelas histórias.

Onde : Taguapaque

: Taguapaque Quando : domingo (6)

: domingo (6) Horário : 16h

: 16h Entrada: gratuita

Exposição tem entrada gratuita Divulgação/ Luiz Philip Morais

Lírica, crítica e solar

O Museu Nacional da República recebe a exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”, que reúne obras de 50 artistas do estado. O material conta de forma criativa a história do estado e a capacidade artística da região.

Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : até 11 de maio

: até 11 de maio Horário : terça a domingo, das 9h às 18h30

: terça a domingo, das 9h às 18h30 Entrada: gratuita

