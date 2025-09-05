Ceará decreta situação de emergência por tarifaço e amplia mitigação Estados Unidos são o destino de 44% das exportações cearenses Cidades|Da Agência Brasil 05/09/2025 - 00h02 (Atualizado em 05/09/2025 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Ceará decreta estado de emergência devido ao aumento de tarifas de importação imposto pelos Estados Unidos.

A medida, assinada pelo governador Elmano de Freitas, visa facilitar ações de apoio a trabalhadores e empresas afetadas.

Mais de 90% das exportações do Ceará para os EUA estão impactadas por uma tarifa de 50%.

O governo estadual está promovendo um edital para comprar produtos de empresas que comprovarem queda nas exportações, como mel e água de coco. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida de Trump afetou importações de frutas, pescados e pás eólicas provenientes do Ceará White House

O Governo do Ceará publicou o Decreto 36.828/2025, nesta quinta-feira (4), ampliando as medidas de mitigação ao aumento de tarifas contra importações brasileiras iniciado em agosto pelos Estados Unidos. Segundo o documento, “reconhece-se, para todos os fins legais, a situação de emergência decorrente do aumento tarifário”.

A medida, assinada pelo governador, Elmano de Freitas da Costa, pretende facilitar a adoção de medidas e a coordenação de ações de defesa para trabalhadores e empresas.

O estado é aquele com maior predominância de produtos vendidos aos Estados Unidos — acima dos 44%, com a venda de produtos de siderurgia, além de frutas, pescados, pás eólicas, entre outros itens.

Os produtos provenientes do Ceará também estão entre os menos contemplados pelas exceções estabelecidas no decreto americano. Mais de 90% da pauta exportadora do Ceará para os Estados Unidos segue afetada pelo acréscimo de 50% em taxas.

‌



Entre as ações em andamento para o apoio à economia local, o governo estadual mantém aberto, até esta sexta-feira (5), um edital de apoio a empresas de produção de alimentos.

O estado vai comprar — das empresas que comprovarem queda no volume de exportações para os EUA em relação à média do segundo semestre de 2024 — produtos como mel, castanha, filé de peixe, água de coco e cajuína.

‌



Tarifas e sanções

As tarifas de 50% anunciadas pelo governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros estão entre as mais altas em vigor na guerra comercial promovida pelo presidente Donald Trump contra aliados comerciais.

A sobretaxa faz parte de uma série de medidas postas em prática pelo governo americano contra o Brasil e autoridades brasileiras, como uma investigação comercial sobre o Pix e sanções financeiras contra o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes.

‌



O magistrado é relator do processo da trama golpista, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de conspirar para reverter o resultado das eleições de 2022 e tentar um golpe de Estado, que culminou nos atentados aos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Para Trump, Moraes persegue o ex-presidente e viola a liberdade de expressão ao exigir que redes sociais de empresas americanas cumpram as leis e decisões da Justiça brasileira. Nos Estados Unidos desde março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por atuar em favor das sanções ao Brasil. Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos mesmos crimes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp