Motta vai colocar anistia em votação e relator vai ser de partido de centro, diz líder do PL

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O líder do PL na Câmara anunciou que o projeto de anistia geral será pautado pelo presidente Hugo Motta ainda este ano.

A votação da anistia deve ocorrer após o julgamento de Bolsonaro no STF, previsto para concluir em 12 de setembro.

O relator do projeto será escolhido entre partidos de centro, como PSD ou MDB, apesar do apoio de outras legendas como o Republicanos e o PP.

A proposta inclui anistia a Bolsonaro e investigados no inquérito das fake news, podendo tornar o ex-presidente elegível novamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sóstenes Cavalcante é autor de minuta que pode ser usada como base para o relatório da anistia Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 20/08/2025

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta quinta-feira (4) que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu pautar o projeto de lei da anistia geral ainda neste ano e que o relator vai ser de um partido de centro.

A votação da anistia só deve acontecer após o julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. O julgamento termina em 12 de setembro.

Cavalcante falou a jornalistas após encontro com Motta, para tratar do assunto, na Residência Oficial da Câmara. Segundo o líder do PL, o presidente pediu que, na próxima semana, ele converse com lideranças partidárias a favor do projeto. A ideia seria ter um “mapa” de votos favoráveis ao texto. Motta também teria solicitado uma lista com nomes para a escolha do relator.

Apesar de o projeto da anistia ter ganhado apoio do Republicanos, do União Brasil e do PP, o relator pode ser do PSD ou do MDB, por serem partidos considerados mais ao centro. Nesta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), intensificou articulações em Brasília em torno do texto.

Na Câmara, tramita um projeto de anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro, mas, apesar de o projeto não ter um relatório final, a ideia é aprovar uma anistia geral, que inclua Bolsonaro e investigados no inquérito das fake news.

Sóstenes, autor de uma minuta que pode servir de base para o relatório final, ainda defende que o texto torne Bolsonaro elegível novamente.

O ex-presidente está inelegível até 2030 por determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Contudo, apesar de a oposição mostrar-se irredutível nas negociações relativas ao texto, a questão da inelegibilidade de Bolsonaro pode sair do projeto.

Isso porque os oposicionistas apostam na gestão do ministro Kássio Nunes Marques no TSE, em 2026, para reverter a condenação eleitoral de Bolsonaro. O ministro foi indicado ao STF pelo ex-presidente e poderia, na avaliação da oposição, obter maioria em favor do ex-presidente.

Perguntas e Respostas

Quem é o líder do PL que comentou sobre a anistia geral?

O líder do PL na Câmara é o deputado federal Sóstenes Cavalcante.

O que Hugo Motta prometeu em relação ao projeto de anistia?

Hugo Motta, presidente da Câmara, prometeu pautar o projeto de lei da anistia geral ainda neste ano e informou que o relator será de um partido de centro.

Quando está previsto o julgamento de Bolsonaro no STF?

O julgamento de Bolsonaro no STF está previsto para terminar em 12 de setembro.

Qual é a estratégia de Sóstenes Cavalcante para o projeto de anistia?

Sóstenes Cavalcante planeja conversar com lideranças partidárias na próxima semana para criar um “mapa” de votos favoráveis ao projeto de anistia.

Quais partidos estão apoiando o projeto de anistia?

O projeto de anistia ganhou apoio do Republicanos, do União Brasil e do PP. O relator pode ser do PSD ou do MDB, que são considerados partidos de centro.

Qual é o conteúdo do projeto que tramita na Câmara?

Na Câmara, tramita um projeto de anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro, mas a ideia é aprovar uma anistia geral que inclua Bolsonaro e investigados pelo inquérito das fake news.

O que Sóstenes defende em relação à inelegibilidade de Bolsonaro?

Sóstenes defende que o texto da anistia torne Bolsonaro elegível novamente, apesar de ele estar inelegível até 2030 por determinação do TSE.

Qual é a expectativa da oposição sobre a inelegibilidade de Bolsonaro?

A oposição acredita que a questão da inelegibilidade de Bolsonaro pode ser retirada do projeto, apostando na gestão do ministro Kássio Nunes Marques no TSE em 2026 para reverter a condenação eleitoral do ex-presidente.

