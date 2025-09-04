‘Anistia é prerrogativa do Parlamento brasileiro’, diz líder da oposição Grupo ampliou pressão por proposta após articulações de Tarcísio Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 16h50 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h57 ) twitter

'Vamos aguardar para ver se, de fato, vai ser votado', afirmou Marinho Geraldo Magela/Agência Senado - 4/09/2025

O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou, nesta quinta-feira (4), que a pauta da anistia é uma prerrogativa constitucional do Parlamento brasileiro.

“Há uma intervenção explícita do STF em relação a pauta de um Poder que deve ser independente. A anistia é uma prerrogativa constitucional do Parlamento brasileiro. Se for pautado e a maioria votar, precisa ser respeitada uma prerrogativa de um Poder”, afirmou Marinho a jornalistas.

Na ocasião, ele comentava a eventual votação do projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro. A oposição, porém, articula uma anistia geral, para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, como investigados pelo STF no inquérito das fake news.

Nesta semana, com a articulação envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o projeto ganhou mais apoios na Câmara dos Deputados e a oposição alega ter mais de 300 votos na Casa.

Agora a oposição intensificou ainda mais as negociações e aventa a possibilidade de votar a proposta após o julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado.

“Vamos aguardar para ver se, de fato, vai ser votado. Esse é um debate que, aparentemente, está interditado por um outro Poder”, disse Marinho.

As negociações ganharam apoio de partidos do centro, como Republicanos, União Brasil e PP. Os dois últimos desembarcaram do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana e pressionaram os quatro ministros filiados às legendas a deixarem os cargos, em gesto de alinhamento à oposição e com foco nas eleições gerais de 2026.

Na quarta-feira (3), o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que um pedido de urgência ao texto deve ser apreciado pela Casa na próxima semana, enquanto o mérito seria votado após o julgamento.

No Senado, oposicionistas têm reiterado que a ideia é aguardar o avanço de um texto da Câmara. Contudo, rejeitam a ideia de votar um projeto que recalcule as penas dos condenados do 8 de Janeiro.

Segundo o senador Marcos Rogério (PL-RO), o timing para a chamada “anistia light” já passou em virtude do tempo em que o grupo ficou preso. Ou seja, a oposição indica não abrir mão de votar uma anistia geral, que inclua Bolsonaro e a alta cúpula que teria tentado dar um golpe de Estado.

