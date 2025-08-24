COP30: transporte regular já está pronto para atender demanda 40% acima do normal Empresas já começaram a se mobilizar para reforçar rotas dos viajantes, diz Abrati Cidades|Luiza Marinho* e Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

Conferência em Belém reunirá autoridades, cientistas e representantes da sociedade civil Rafael Medelima/COP30 Amazônia - 21.07.2025

De acordo com a Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), o fluxo de pessoas que irão transitar em Belém (PA) durante a COP30 será 40% maior do que o usual. A entidade garantiu que o transporte regular de passageiros já está preparado para atender demandas da Conferência, que será realizada entre 10 e 21 de novembro na capital paraense.

A Conferência reunirá líderes globais, cientistas, ambientalistas e representantes da sociedade civil e do setor privado para discutir ações de combate à crise climática.

Segundo a empresária e conselheira da associação, Letícia Pineschi, o setor de transporte rodoviário regular de passageiros tem experiência na realocação estratégica de frota para atender demandas extraordinárias associadas a eventos sazonais de grande porte.

“Estamos totalmente preparados para absorver o potencial aumento de demandas desse momento de tanta relevância para o clima e região amazônica”, garante.

O foco principal será a redução de emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas e o financiamento climático para países em desenvolvimento. Por ser um evento de grande repercussão, é aguardada uma alta na demanda de passageiros.

Estratégias de grande porte

Desde que a capital paraense foi escolhida como sede da Conferência, companhias passaram a acompanhar os dados da movimentação de pessoas.

Em preparação, a Abrati afirma que essas empresas estão dedicadas a redesenhar rotas, mobilizar veículos e preparar colaboradores para atender os visitantes. Além disso, a associação afirma um “reforço intenso na fiscalização”, principalmente com veículos rodoviários irregulares.

De acordo com projeções da Abrati, haverá um considerável crescimento na busca pelo transporte a partir da metade de outubro, principalmente nos casos das equipes que viajarão de outras regiões do Brasil para reforçar os serviços na capital e no entorno.

COP30

A RECORD Brasília, em parceria com a Embratur, realiza o evento Caminhos para a COP30, na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP, localizado na Asa Sul, em Brasília.

O encontro reunirá especialistas e representantes de empresas de alcance nacional, que apresentarão soluções concretas, discutirão desafios e indicarão os próximos passos rumo a um modelo energético mais limpo e sustentável.





