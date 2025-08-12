COP30: agronegócio quer se posicionar como parte da solução, diz associação Documento afirma que o setor tem potencial para mitigar emissões e promover a segurança alimentar no país Brasília|Da Agência Brasil 12/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 00h45 ) twitter

Representantes do agro dizem que é necessário implementar práticas agrícolas adaptadas ao país Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um documento divulgado nesta segunda-feira (11) pela Abag (Associação Brasileira do Agronegócio) mostra que o setor quer se posicionar na 30ª edição da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) como “parte fundamental” da solução para a crise climática.

O evento, que reúne países do mundo todo, ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

“O agronegócio brasileiro tem um papel crucial nesta agenda global, especialmente em relação à COP30. Para além de ser um setor particularmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, a cadeia produtiva do agro se posiciona como parte fundamental da solução, com grande potencial para mitigar emissões e promover a segurança alimentar”, diz o texto intitulado Agronegócio Frente às Mudanças Climáticas - Posicionamento do Setor para a COP30.

Segundo o documento, para que o agronegócio contribua de fato com as soluções, é imprescindível a implementação de práticas agrícolas inovadoras e adaptadas à realidade tropical brasileira, como o uso eficiente dos recursos naturais, o cultivo de variedades tolerantes a estresses climáticos e o manejo sustentável do solo.

O texto afirma ainda que, para tornar possível essas práticas, é essencial destravar o financiamento para o setor, “por meio de critérios objetivos e transparentes, que incentivem a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis”.

Mercado de carbono

O documento também diz ser crucial a “tropicalização” das métricas e metodologias do mercado de carbono, adaptando-as à realidade brasileira e garantindo a credibilidade internacional dos projetos brasileiros.

“A COP30 representa uma oportunidade única para o Brasil se posicionar como liderança global em agricultura de baixo carbono, demonstrando ao mundo o seu potencial para gerar créditos íntegros e atrair investimentos para o setor. Para isso, é fundamental que o país apresente resultados concretos em regulamentações, tecnologias, metodologias e sistemas de registro, prontos para serem debatidos e percebidos internacionalmente”.

Críticas ao agronegócio

Relatórios publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU) têm criticado o modelo de agronegócio praticado no Brasil.

Entre as principais críticas, estão a produção em larga escala que tem impulsionado emissões de gases de efeito estufa e causado redução de biodiversidade, a emissão de metano relacionada à criação de animais e o desmatamento.

O IPCC aponta ainda que adaptações agrícolas, como o uso intensivo da irrigação, podem gerar efeitos negativos na biodiversidade, na disponibilidade de água, salinização dos solos, e perda de meios de subsistência, principalmente de pequenos produtores.

