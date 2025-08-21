Lula diz que eventual quarto mandato ‘vai incomodar muita gente’: ‘Se preparem’ Não é a primeira vez que petista comenta sobre reeleição; no próximo pleito, ele estará com quase 81 anos Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h28 ) twitter

Lula ainda não decidiu se será candidato nas próximas eleições Ricardo Stuckert/Presidência da República - 21.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar nesta quinta-feira (21) a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026.

Seria a sétima eleição presidencial do petista — ele se elegeu deputado federal em 1986 e disputou os pleitos gerais de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022.

“Se preparem para seguinte questão: um mandato do Lula incomodou muita gente. Dois mandatos incomodaram muito mais. Três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como eles vão ficar incomodados. Então, se preparem, porque tem coisa aí para frente”, declarou, em evento em Sorocaba (SP), distante da capital paulista cerca de 95km.

Não é a primeira vez que o petista comenta a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, quando estará a poucos dias de completar 81 anos. O presidente ainda não determinou se será candidato nas próximas eleições — ele condiciona a decisão ao próprio estado de saúde.

‌



Falas anteriores

Na semana passada, Lula declarou que, caso concorra em 2026, não perde a disputa. “Se eu decidir ser candidato, pode ficar certo de que eu não perderia a eleição”, ressaltou, ao comentar sobre possíveis adversários.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de estar em prisão domiciliar e ser réu no STF (Supremo Tribunal Federal), está inelegível até 2030.

‌



“Seria bom que saísse o [governador do Paraná] Ratinho, o governador de Goiás [Ronaldo Caiado], o [governador de Minas Gerais] Zema. Todo mundo, quanto mais sair, melhor, não tenho preocupação. Tenho certeza do que estou fazendo neste país. Tenho certeza de que, quando chegar a época das eleições, o povo, a mulher, o católico, o evangélico vai comparar o mundo que vivia e o que está vivendo. Se achar que está pior, paciência. É porque eu não soube explicar”, afirmou, então.

No início do mês passado, Lula declarou que, se tudo der certo, ele será o primeiro chefe do Executivo brasileiro a ser eleito quatro vezes.

‌



“Tem gente que pensa que o governo já acabou, que já está pensando em eleição, eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem, porque, se tudo estiver como estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito por quatro vezes”, afirmou.

Em julho de 2024, Lula admitiu a possibilidade de concorrer à reeleição para evitar a “extrema-direita” no poder.

À época, no entanto, o petista declarou não saber, ainda, se participaria das eleições do próximo ano.

“A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar neste país. E aí, sinceramente, se eu tiver com saúde, eu não vou deixar”, disse naquela ocasião.

