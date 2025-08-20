RECORD Brasília intensifica debates sobre cidades sustentáveis em evento Caminhos para a COP30
Encontro em Brasília promove soluções para tornar cidades protagonistas da agenda climática
Com o crescimento acelerado dos centros urbanos e a intensificação dos impactos ambientais, repensar as cidades tornou-se uma necessidade urgente. Cidades sustentáveis conseguem conciliar qualidade de vida, mobilidade, uso inteligente de recursos naturais e planejamento responsável.
Nesse cenário, ganha força a transformação dos espaços urbanos em protagonistas da agenda climática.
A COP30, prevista para 2025 em Belém do Pará, reunirá líderes mundiais para discutir o futuro do planeta diante da crise climática. Um dos eixos centrais será o papel das cidades na mitigação de impactos ambientais.
Como tornar os ambientes urbanos mais verdes e eficientes? De que forma integrar inovação, infraestrutura e inclusão social em territórios cada vez mais populosos? São questões que exigem respostas práticas e urgentes.
Com esse propósito, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizará no dia 26 de agosto, das 8h30 às 12h, o evento Caminhos para a COP30, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), na Asa Sul, em Brasília.
Especialistas e autoridades
O encontro reunirá especialistas em meio ambiente e tecnologia, além de representantes com atuação nacional, para compartilhar soluções concretas já aplicadas no Brasil e no exterior visando tornar as cidades mais humanas e sustentáveis.
O debate busca inspirar gestores públicos, arquitetos, urbanistas, estudantes e a sociedade a atuarem na construção de centros urbanos mais verdes e inclusivos.
Também será oportunidade de aproximação entre setor privado, poder público e instituições estratégicas, como a Embratur, que tem papel relevante na promoção do turismo responsável e na projeção da imagem do Brasil no cenário internacional.
O evento é gratuito, oferece certificado de participação (4h) e está com inscrições abertas no site: cop30.recordbrasilia.com.br. As vagas são limitadas.
