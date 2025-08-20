RECORD Brasília intensifica debates sobre cidades sustentáveis em evento Caminhos para a COP30 Encontro em Brasília promove soluções para tornar cidades protagonistas da agenda climática Brasília|Do R7, em Brasília 20/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Evento Caminhos para a COP30 será realizado em Brasília, focando em cidades sustentáveis.

Discussão sobre o papel das cidades na mitigação dos impactos da crise climática é um dos temas centrais.

Especialistas compartilharão soluções práticas para tornar os ambientes urbanos mais verdes e inclusivos.

Inscrições gratuitas, com certificado e vagas limitadas, estão abertas no site do evento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Transformação dos espaços urbanos em protagonistas da agenda climática é desafio na COP30 de Belém Rafael Medelima/COP30 Amazônia - 21.07.2025

Com o crescimento acelerado dos centros urbanos e a intensificação dos impactos ambientais, repensar as cidades tornou-se uma necessidade urgente. Cidades sustentáveis conseguem conciliar qualidade de vida, mobilidade, uso inteligente de recursos naturais e planejamento responsável.

Nesse cenário, ganha força a transformação dos espaços urbanos em protagonistas da agenda climática.

A COP30, prevista para 2025 em Belém do Pará, reunirá líderes mundiais para discutir o futuro do planeta diante da crise climática. Um dos eixos centrais será o papel das cidades na mitigação de impactos ambientais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como tornar os ambientes urbanos mais verdes e eficientes? De que forma integrar inovação, infraestrutura e inclusão social em territórios cada vez mais populosos? São questões que exigem respostas práticas e urgentes.

‌



Com esse propósito, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizará no dia 26 de agosto, das 8h30 às 12h, o evento Caminhos para a COP30, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), na Asa Sul, em Brasília.

Especialistas e autoridades

O encontro reunirá especialistas em meio ambiente e tecnologia, além de representantes com atuação nacional, para compartilhar soluções concretas já aplicadas no Brasil e no exterior visando tornar as cidades mais humanas e sustentáveis.

‌



O debate busca inspirar gestores públicos, arquitetos, urbanistas, estudantes e a sociedade a atuarem na construção de centros urbanos mais verdes e inclusivos.

Também será oportunidade de aproximação entre setor privado, poder público e instituições estratégicas, como a Embratur, que tem papel relevante na promoção do turismo responsável e na projeção da imagem do Brasil no cenário internacional.

‌



O evento é gratuito, oferece certificado de participação (4h) e está com inscrições abertas no site: cop30.recordbrasilia.com.br. As vagas são limitadas.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é o objetivo do evento Caminhos para a COP30 realizado pela RECORD Brasília? O evento tem como objetivo promover soluções para tornar as cidades protagonistas da agenda climática, discutindo como repensar os ambientes urbanos para que sejam mais sustentáveis e eficientes. Quando e onde ocorrerá o evento? O evento ocorrerá no dia 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), localizado na Asa Sul, em Brasília. Quem participará do evento? O encontro reunirá especialistas em meio ambiente e tecnologia, além de representantes com atuação nacional, que compartilharão soluções concretas já aplicadas no Brasil e no exterior para tornar as cidades mais humanas e sustentáveis. Qual é a importância da COP30 para as cidades? A COP30, prevista para 2025 em Belém do Pará, reunirá líderes mundiais para discutir o futuro do planeta diante da crise climática, com um dos eixos centrais sendo o papel das cidades na mitigação de impactos ambientais. Quem pode participar do evento e como se inscrever? O evento é gratuito e está aberto a gestores públicos, arquitetos, urbanistas, estudantes e à sociedade em geral. As inscrições podem ser feitas no site cop30.recordbrasilia.com.br, e as vagas são limitadas. Qual é a relevância do encontro para o setor privado e o poder público? O evento proporcionará uma oportunidade de aproximação entre o setor privado, o poder público e instituições estratégicas, como a Embratur, que desempenha um papel importante na promoção do turismo responsável e na projeção da imagem do Brasil no cenário internacional.

