Transição energética será tema abordado em evento Caminhos para a COP30 da RECORD Brasília
Iniciativa que serve de contexto para a COP30 tem objetivo de discutir o futuro da energia mundial
A necessidade de acelerar a transição energética nunca esteve tão evidente. O esgotamento dos combustíveis fósseis, a emergência climática e os compromissos internacionais assumidos por diversos países colocam a energia limpa no centro das soluções para o futuro.
Essa transição não representa somente a troca de fontes: trata-se de uma mudança profunda na forma de produzir, consumir e pensar energia — com impactos diretos na economia, na política e no meio ambiente.
No contexto da COP30, que ocorrerá em Belém do Pará, em 2025, a discussão sobre a matriz energética global ganha ainda mais relevância.
Como o Brasil pode liderar essa transformação? Quais inovações tornam a energia solar, eólica, o hidrogênio verde e a biomassa mais acessíveis e eficientes? E de que maneira garantir uma transição justa, gerando oportunidades para todos, especialmente nas regiões mais vulneráveis?
Para aprofundar esse debate essencial, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur, realiza o evento Caminhos para a COP30, na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP, localizado na Asa Sul, em Brasília.
O encontro reunirá especialistas e representantes de empresas de alcance nacional, que apresentarão soluções concretas, discutirão desafios e indicarão os próximos passos rumo a um modelo energético mais limpo e sustentável.
Pauta climática
O evento é uma oportunidade para estudantes, profissionais, gestores públicos e a sociedade em geral se conectarem com o que há de mais atual na pauta climática e energética.
A presença da Embratur como parceira institucional reforça o compromisso do Brasil com uma imagem internacional mais verde, inovadora e alinhada ao desenvolvimento sustentável.
A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as vagas são limitadas.
As inscrições podem ser feitas no site: cop30.recordbrasilia.com.br. Faça parte dessa transformação energética em curso — que precisa de vozes como a sua.
