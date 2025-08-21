Transição energética será tema abordado em evento Caminhos para a COP30 da RECORD Brasília Iniciativa que serve de contexto para a COP30 tem objetivo de discutir o futuro da energia mundial Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2025 - 13h05 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Record Brasília realizará o evento Caminhos para a COP30 para discutir a transição energética.

A transição energética é essencial devido ao esgotamento dos combustíveis fósseis e compromissos climáticos.

O evento ocorrerá no dia 26 de agosto, em Brasília, e reunirá especialistas e representantes de empresas.

A participação é gratuita, com emissão de certificado, e as vagas são limitadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Árvore sendo plantada em um dos parques criados para a COP30, em Belém Isabela Castilho/Cop30 Amazônia/PR - 22.01.2025

A necessidade de acelerar a transição energética nunca esteve tão evidente. O esgotamento dos combustíveis fósseis, a emergência climática e os compromissos internacionais assumidos por diversos países colocam a energia limpa no centro das soluções para o futuro.

Essa transição não representa somente a troca de fontes: trata-se de uma mudança profunda na forma de produzir, consumir e pensar energia — com impactos diretos na economia, na política e no meio ambiente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No contexto da COP30, que ocorrerá em Belém do Pará, em 2025, a discussão sobre a matriz energética global ganha ainda mais relevância.

Como o Brasil pode liderar essa transformação? Quais inovações tornam a energia solar, eólica, o hidrogênio verde e a biomassa mais acessíveis e eficientes? E de que maneira garantir uma transição justa, gerando oportunidades para todos, especialmente nas regiões mais vulneráveis?

‌



Para aprofundar esse debate essencial, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur, realiza o evento Caminhos para a COP30, na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP, localizado na Asa Sul, em Brasília.

O encontro reunirá especialistas e representantes de empresas de alcance nacional, que apresentarão soluções concretas, discutirão desafios e indicarão os próximos passos rumo a um modelo energético mais limpo e sustentável.

‌



Pauta climática

O evento é uma oportunidade para estudantes, profissionais, gestores públicos e a sociedade em geral se conectarem com o que há de mais atual na pauta climática e energética.

A presença da Embratur como parceira institucional reforça o compromisso do Brasil com uma imagem internacional mais verde, inovadora e alinhada ao desenvolvimento sustentável.

‌



A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas no site: cop30.recordbrasilia.com.br. Faça parte dessa transformação energética em curso — que precisa de vozes como a sua.

