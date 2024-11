Defesa Civil inicia operação de alertas por telefone contra desastres em 36 cidades do RS O sistema busca reduzir os impactos de desastres como os alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano Cidades|Do Estadão Conteudo 18/11/2024 - 13h48 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h48 ) twitter

Reprodução/Instagram/@defesacivilrs

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (18) a ampliação da área de funcionamento do Defesa Civil Alerta, sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional em casos de desastres de grande perigo.

Lançado em agosto, o projeto-piloto já foi testado em 11 municípios e, na nova fase, alcançará mais 37, sendo 36 no Rio Grande do Sul. O sistema busca reduzir os impactos de desastres como os alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano. A ideia é comunicar os moradores em áreas de risco para que esses possam se manter em alerta e, sendo necessário, se retirar dos locais. Antes de colocar o sistema em operação nos novos municípios, a Defesa Civil Nacional, em parceria com o Ministério das Comunicações, Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e operadoras de telefonia, vai promover alertas de demonstração nos dias 30 deste mês e 1º de dezembro para mostrar o funcionamento da ferramenta na prática.

“É um sistema complementar, os outros que já são utilizados serão mantidos. O que queremos aqui é levar proteção e segurança para a população”, disse o ministro em exercício da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Valder Ribeiro.

No primeiro dia, os alertas serão enviados para 36 cidades gaúchas. São elas: Três Forquilhas, Itati, Três Coroas, Porto Mauá, Pedro Osório, São Sebastião do Caí, Maquiné, São Lourenço do Sul, Muçum, Encantado, Cruzeiro do Sul, Dom Pedrito, São Vendelino, Eldorado do Sul, Porto Xavier, Estrela, Iraí, Pelotas Rolante, Alegrete, Igrejinha, Quaraí, Parobé, São Jerônimo, Montenegro, Rosário do Sul, Pântano Grande, Barra do Guarita, Uruguaiana, Itaqui, Capão do Leão, Caxias do Sul, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Cachoeira do Sul e Santa Maria. No segundo dia, o sistema será testado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso. Não há necessidade de cadastro prévio do usuário. “A partir do dia 4 de dezembro, os governos estaduais do Rio Grande do Sul e Minas Gerais poderão fazer a gestão do sistema de alerta e, se necessário, poderão disparar alertas para outros municípios”, explicou o diretor do Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), Armin Braun.

Projeto-piloto

Em agosto deste ano, o Defesa Civil Alerta foi testado em 11 municípios durante 30 dias. Os alertas foram enviados para as cidades de Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Um mês após o início do projeto-piloto, a maior parte da população das 11 cidades aprovou o novo sistema de envio de alertas. Em pesquisa realizada nos municípios, 87% das pessoas que responderam ao questionário sobre a novidade avaliaram a ferramenta de forma positiva.