Estados definem novos preços médios dos combustíveis a partir de agosto; veja lista Preços médios não refletem necessariamente o valor pago na bomba, mas são utilizados pelos estados como base para tributação Cidades|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 07h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h50 )

RESUMO DA NOTÍCIA Novos preços médios dos combustíveis serão válidos a partir de 1º de agosto.

Os valores do PMPF influenciam o cálculo do ICMS, imposto estadual sobre combustíveis.

A tabela foi publicada no Diário Oficial da União com dados das secretarias estaduais de Fazenda.

A lista completa está disponível no site do Confaz e no Diário Oficial da União. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os estados e o DF divulgaram os novos valores do Preço Médio Ponderado Marcello Casal jr/Agência Brasil - Arquivo

Os estados e o Distrito Federal divulgaram os novos valores do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final) dos combustíveis, que entrarão em vigor a partir de 1º de agosto. A tabela é usada como referência para cálculo do ICMS, imposto estadual que incide sobre produtos como gasolina, etanol, diesel, GNV, entre outros.

As informações constam no Diário Oficial da União, publicado nesta sexta-feira (25), com base em dados enviados pelas secretarias estaduais de Fazenda ao Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

Apesar de não representar o valor final pago pelos consumidores nos postos, o PMPF influencia diretamente a arrecadação do ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados.

Entre os destaques:

O preço médio da gasolina foi alterado em diversas unidades da federação. Em São Paulo, por exemplo, caiu para R$ 3,96 por litro, enquanto no Rio Grande do Sul foi fixado em R$ 4,67.

O GNV teve reajuste em estados como a Paraíba (R$ 5,05 o m³), Rio de Janeiro (R$ 4,56 o m³) e Pernambuco (R$ 4,82 o m³).

Tocantins registrou o maior PMPF para querosene de aviação, com R$ 7,31 por litro, seguido pelo Mato Grosso (R$ 6,84) e Roraima (R$ 6,76).

Confira os preços médios por estado e tipo de combustível:

Gasolina (R$/litro):

Acre (AC): R$ 5,73

Alagoas (AL): R$ 5,88

Amapá (AP): R$ 5,63

Amazonas (AM): R$ 5,84

Bahia (BA): R$ 5,95

Ceará (CE): R$ 5,93

Distrito Federal (DF): R$ 5,73

Espírito Santo (ES): R$ 5,93

Goiás (GO): R$ 5,99

Maranhão (MA): R$ 5,77

Mato Grosso (MT): R$ 5,92

Mato Grosso do Sul (MS): R$ 5,93

Minas Gerais (MG): R$ 5,98

Pará (PA): R$ 5,92

Paraíba (PB): R$ 5,85

Paraná (PR): R$ 5,95

Pernambuco (PE): R$ 5,89

Piauí (PI): R$ 5,84

Rio de Janeiro (RJ): R$ 6,02

Rio Grande do Norte (RN): R$ 5,90

Rio Grande do Sul (RS): R$ 6,11

Rondônia (RO): R$ 5,86

Roraima (RR): R$ 5,74

Santa Catarina (SC): R$ 5,92

São Paulo (SP): R$ 5,82

Sergipe (SE): R$ 5,91

Tocantins (TO): R$ 5,96

Etanol Hidratado (R$/litro):

Varia entre R$ 3,50 (MT) e R$ 4,39 (RR)

Diesel S10 (R$/litro):

Varia entre R$ 5,40 (SP) e R$ 6,45 (RR)

Gás Natural Veicular – GNV (R$/m³):

Bahia (BA): R$ 4,88

Ceará (CE): R$ 5,09

Paraíba (PB): R$ 5,05

Pernambuco (PE): R$ 4,82

Rio de Janeiro (RJ): R$ 4,56

Rio Grande do Norte (RN): R$ 5,20

Sergipe (SE): R$ 4,95

Gás Natural Industrial – GNI (R$/m³):

Valores variam conforme a legislação estadual.

Querosene de Aviação – QAV (R$/litro):

Tocantins (TO): R$ 7,31

Mato Grosso (MT): R$ 6,84

Roraima (RR): R$ 6,76

Outros estados com média em torno de R$ 6,00

Óleo Combustível – OCB (R$/kg):

Varia entre R$ 3,80 e R$ 5,00, conforme o estado.

Os valores com asterisco na tabela oficial indicam reajustes (alta ou queda) em relação ao período anterior. A atualização periódica do PMPF é uma medida rotineira, mas seu impacto pode ser sentido na composição final do preço dos combustíveis.

‌



