Inscrições no DF para cursos de línguas gratuitos focados na rede pública encerram nesta sexta São ofertadas aulas de inglês, espanhol, francês e japonês para o segundo semestre Brasília|Do R7 24/07/2025 - 21h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para cursos de línguas gratuitas no DF encerram nesta sexta-feira (25).

Serão oferecidos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês, com 18 vagas por turma.

Cursos de alemão são exclusivos para alunos do 8º ano ao 1º ano do ensino médio, somente no CIL 01 de Brasília.

A maioria das vagas é para alunos da rede pública, com remanescente para a comunidade geral. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

As inscrições de estudantes da rede pública do Distrito Federal para vagas nos CILs ( Centros Interescolares de Línguas ) se encerram nesta sexta-feira (25). São ofertados cursos de inglês, espanhol, francês e japonês durante o segundo semestre do ano. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 no site da secretaria de Educação .

Serão 18 vagas por turma em cada uma das 17 unidades dos CILs. O processo seletivo vai acontecer por sorteio, e será dividido em três etapas:

estudantes da rede pública, com resultado previsto para 2/8;

estudantes de escolas militares, com resultado em 13/8;

comunidade em geral, com resultado em 21/8.

Também serão ofertados cursos de alemão exclusivamente para alunos da rede pública do 8º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio. Eles serão oferecidos apenas no CIL 01 de Brasília, que fica na 907/908 Sul.

A gerente de educação ambiental, patrimonial e de línguas estrangeiras da secretaria de Educação, Rosana Correia, afirma que o DF foi a primeira unidade da federação a oferecer ensino de línguas gratuito.

‌



“O CIL é uma política pública consolidada e pioneira no país [...] É um projeto importante por garantir acesso a quem, normalmente, não teria essa oportunidade”, explica.

A maioria das vagas é destinada a alunos da rede pública do DF, mas as que não forem preenchidas são ofertadas para a comunidade geral.

