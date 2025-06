Evangélicos alcançam 26,9% da população e consolidam presença em 244 municípios Em 1991, apenas 9% da população se identificava com alguma vertente evangélica Cidades|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h59 ) twitter

Evangélicos alcançam 26,9% da população Divulgação/Universal - Arquivo

Os evangélicos já representam 26,9% da população brasileira, segundo os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Hoje, em 244 municípios brasileiros, os evangélicos já são o maior grupo religioso. Em 58 dessas cidades, mais da metade da população se declara evangélica — como é o caso de São Pedro dos Crentes (MA), com 58%, e Pomerode (SC), com 57%.

Apesar de seguir em crescimento, a taxa de avanço do grupo perdeu força em relação às últimas décadas. O aumento entre 2010 e 2022 foi de 5,3 pontos percentuais — a menor taxa desde o ano 2000. Nas duas edições anteriores do Censo, o crescimento havia sido superior a 6 pontos.

Mesmo assim, os evangélicos continuam sendo o grupo religioso que mais cresce no Brasil. Em 1991, apenas 9% da população se identificava com alguma vertente evangélica. Três décadas depois, esse número praticamente triplicou.

Os evangélicos têm maior presença no Norte (36,8%) e no Centro-Oeste (31,4%), e representam mais da metade da população com 10 anos ou mais em 58 municípios. Cidades de maior porte, como Manacapuru (AM) e Rio Branco (AC), também se destacam pela forte presença evangélica em relação a outros grupos religiosos.

O IBGE aponta que, embora o ritmo de crescimento tenha diminuído, o avanço evangélico segue como uma das principais mudanças no perfil religioso brasileiro nas últimas décadas.

