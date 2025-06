Acre lidera como estado mais evangélico do país com 44,4% da população, revela IBGE Censo 2022 aponta crescimento contínuo do grupo em todas as regiões e queda na proporção de católicos Brasília|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 13h09 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h09 ) twitter

Número de evangélicos cresceu no país Divulgação/Universal - arquivo

O Acre lidera como o estado mais evangélico do Brasil, com 44,4% da população, segundo dados mais recentes do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em todo o país, o número de evangélicos no Brasil alcançou o maior patamar da história: 26,9% dos brasileiros.

Segundo o levantamento, os evangélicos têm uma maior presença no Norte, com 36,8%, e no Centro-Oeste, com 31,4%. O menor percentual de evangélicos está no Piauí (15,6%).

Os evangélicos representam mais da metade da população de 10 anos ou mais em 58 municípios. Os municípios com as maiores proporções de evangélico são Arroio do Padre (RS), Arabutã (SC) e Santa Maria de Jetibá (ES).

De acordo com o IBGE, em um conjunto de 244 municípios, os evangélicos eram o grande grupo de religião predominante. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção foi registrada em Manacapuru (AM), com 51,8% da população.

‌



No recorte por cor ou raça, a maioria dos evangélicos se declara parda (49,1%). Em seguida vêm os brancos (38%), pretos (12%), indígenas (0,7%) e amarelos (0,2%).

Quanto à escolaridade, a maior parte (35,2%) têm o ensino médio completo ou superior incompleto como nível máximo de instrução.

