Fim de semana terá calor acima da média no Sul e chuva forte no litoral nordestino

Fim de semana no Brasil será marcado por calor fora de época Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil vai enfrentar um fim de semana com contrastes no clima: enquanto o calor anormal predomina no Centro-Sul, o litoral do Nordeste segue em alerta por causa das chuvas fortes. As previsões são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo.

No Centro-Sul, um bloqueio atmosférico — fenômeno que impede a entrada de frentes frias — deve manter o tempo seco e as temperaturas acima da média até, pelo menos, a próxima terça-feira (20). Esse período prolongado de calor é chamado de veranico e costuma ocorrer no outono ou no inverno.

As temperaturas podem ficar de 3 °C a 5 °C acima do normal em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e parte do Centro-Oeste. Em áreas do oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, os termômetros podem marcar até 5 °C a mais do que o esperado para esta época do ano. O tempo seco também aumenta a sensação de calor e exige cuidados com hidratação e saúde respiratória.

No domingo (18), uma frente fria pode trazer chuva para o Rio Grande do Sul, mas a expectativa é que ela não avance para outras regiões por causa do bloqueio. A tendência é que esse sistema siga em direção ao oceano, mantendo o calor nas demais áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Enquanto isso, no litoral do Nordeste, o cenário é bem diferente. As águas do oceano Atlântico continuam aquecidas, o que favorece a formação de nuvens carregadas e chuvas persistentes. Segundo o Inmet, há previsão de acumulados acima de 150 mm em pontos entre Sergipe e Pernambuco entre domingo (18) e terça-feira (20).

As chuvas mais intensas devem atingir o litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Inmet emitiu alertas de risco para essas áreas, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos e outros transtornos. A população deve seguir as orientações da Defesa Civil local e acompanhar as atualizações meteorológicas.

Em Brasília, o clima já está mais típico do outono. A capital registra madrugadas mais frias, com mínimas perto dos 13 °C e máximas entre 25 °C e 27 °C. A previsão é de que esse padrão continue até o fim de maio, com manhãs e noites mais geladas — um prenúncio do inverno, que começa oficialmente em 20 de junho.

A recomendação geral é de atenção ao tempo: no Centro-Sul, cuidados com o calor e a baixa umidade; no Nordeste, atenção aos riscos causados pelas chuvas fortes.

