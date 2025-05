Desmatamento, queimadas e COP30: Marina Silva explica ações do ministério à Câmara Além de ministra do Meio Ambiente, titular do Trabalho tem agenda com deputados nesta quarta-feira (7); veja expectativas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira Fabio Rodrigues-Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é esperada para uma audiência na Comissão de Agricultura na manhã desta quarta-feira (7). A expectativa é que ela seja questionada sobre desmatamento, queimadas e temas relacionados à COP30.

O pedido para a presença da ministra foi feito por deputados de oposição ao governo: Evair Melo (PP-ES) e Rodolfo Nogueira (PL-MS). Os questionamentos devem vir em tom de crítica à condução do ministério em relação à pauta ambiental.

Também são esperadas perguntas sobre a pavimentação da BR-319, obra defendida por Melo, que integra a bancada ruralista. Ele afirma que Marina tem criado obstáculos à iniciativa, enquanto ignora a construção de uma rodovia voltada à COP30, em Belém (PA).

O clima pode esquentar porque, há cerca de três semanas, Melo, durante pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, disse que Marina era “um câncer contra o desenvolvimento do país”.

‌



No caso da COP30, deputados questionam se houve degradação ambiental na construção de uma rodovia em área da Amazônia. Em outra frente, parlamentares também pretendem abordar ações de combate aos incêndios ambientais, em razão dos registros elevados em 2024.

Monitoramento da organização MapBiomas aponta que, no ano passado, houve um aumento de 79% nos incêndios em comparação com 2023. Os dados indicam um total de 30,8 milhões de hectares queimados entre janeiro e dezembro.

‌



A Polícia Federal abriu uma série de investigações para apurar possíveis condutas criminosas relacionadas aos incêndios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ministro do Trabalho

Em outra frente, o titular da pasta do Trabalho, Luiz Marinho, participará de uma audiência na Comissão de Trabalho para explicar as estratégias do ministério para 2025. Antes da audiência, o ministro terá uma conversa com deputados que integram o colegiado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp