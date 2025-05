Bora de Bike, Seu Jorge, Murilo Huff e Solange Almeida animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O Distrito Federal está recheado de atrações para este fim de semana. Entre os destaques estão os shows de Seu Jorge, Murilo Huff, Solange Almeida e Nattanzinho Lima. Além disso, haverá espetáculos de comédia, exposições e festivais. As atividades começam nesta sexta-feira (16).

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/Instagram @seujorge/ @marcelod2

Seu Jorge, Marcelo D2 e Blitz

Seu Jorge, Marcelo D2 e Blitz se apresentam nesta sexta (16), no Parque da Cidade. Os artistas que foram influenciados pela cultura musical brasileira, trazem elementos de samba, MPB (Música Popular Brasileira), e rock, cada um à sua maneira. A classificação é de 16 anos.

Onde: Parque da Cidade

Parque da Cidade Quando: sexta (16)

sexta (16) Horário: 18h

18h Valor: a partir de R$ 80

Veja os espetáculos deste fim de semana Reprodução/Instagram @abrunalouise / @g7comedia

Bruna Louise

A comediante Bruna Louise estará em Brasília neste fim de semana com o espetáculo “O que passa na cabeça dela?”. O stand-up promete fazer a plateia gargalhar com as histórias da artista sobre combate aos preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. A classificação é de 16 anos.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : sábado (17) e domingo (18)

: sábado (17) e domingo (18) Horário : sábado às 17h, 19h e 21h / Domingo às 18h e 20h

: sábado às 17h, 19h e 21h / Domingo às 18h e 20h Valor: a partir de R$ 70

Deu a Louca na I.A.

O G7 Comédia apresenta neste sábado (17) o espetáculo do grupo, “Deu a Louca na I.A.” A peça traz uma reflexão sobre o uso das tecnologias no mundo atual de um modo cômico. A classificação é de 14 anos.

‌



Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (17)

: sábado (17) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 30

Entrada é gratuita Divulgação/ Festival ExpoMix

Festival ExpoMix

O Distrito Federal recebe o festival ExpoMix Brasil que promete movimentar o público entre 16 e 18 de maio, no estacionamento do CAV, no Guará. O evento terá a participação dos cantores Murilo Huff e Natanzinh Lima, além da banda de pagode Di Propósito. A entrada é gratuita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

‌



Onde : Estacionamento do CAV - Guará

: Estacionamento do CAV - Guará Quando : sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18)

: sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18) Horário : sexta e sábado, às 18h; domingo às 15h

: sexta e sábado, às 18h; domingo às 15h Valor: gratuito, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis

Semana S do Comércio

Neste sábado (17), a Torre de TV receberá as cantoras Solange Almeida, Ju Marques e Isa Buzzi para a semana S do Comércio. O evento celebra os 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. A entrada é gratuita.

Onde : Torre de TV

: Torre de TV Quando : sábado (17)

: sábado (17) Horário : 9h

: 9h Valor: gratuito

Manias Festival

O Manias Festival está de volta em Brasília neste fim de semana, no Estacionamento do Parque Ana Lídia. O evento, que mistura cultura e entretenimento, terá feira de adoção, exposições, teatro infantil, além de atrações musicais.

‌



Onde : Estacionamento do Parque Ana Lídia

: Estacionamento do Parque Ana Lídia Quando : sexta (16), sábado (17) e domingo (18)

: sexta (16), sábado (17) e domingo (18) Horário : 9h às 23h

: 9h às 23h Valor: gratuito

sessões refletem diversidade da cinematografia francesa Divulgação/CCBB

Festival Varilux de cinema Francês

O CCBB está com o Festival Varilux de cinema Francês até domingo (18). O público poderá assistir a duas sessões diárias, de 15 filmes franceses, com produções recentes que refletem a diversidade da cinematografia francesa, incluindo comédias, dramas, thrillers, documentários e animações.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até domingo (18)

: até domingo (18) Horário : 16h, 18h, 18h15, 18h30, 20h, 20h10, 20h30, 20h40

: 16h, 18h, 18h15, 18h30, 20h, 20h10, 20h30, 20h40 Valor: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Exposição tem entrada gratuita Divulgação/ CCBB

ROUCKA-Kafla em Movimento

O CCBB recebe a exposição “ROUCKA-Kafla em Movimento”, um conjunto expressivo de pinturas que convida o público a experimentar a interação entre literatura e artes visuais. Ao todo, são 44 obras dividas entre pinturas e litogravuras. A classificação é livre.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até 25 de maio

: até 25 de maio Horário : terça-feira a domingo das 9h às 21h

: terça-feira a domingo das 9h às 21h Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab está com a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : 9 de maio a 7 de setembro

: 9 de maio a 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: gratuito apenas neste fim de semana; demais dias R$ 20 (inteira)

Circuito acontece neste domingo Divulgação/RECORD Brasília

Bora de Bike

O maior passeio ciclístico do Distrito Federal está marcado para este domingo (18), com expectativa de atrair cerca de 10 mil ciclistas ao Parque da Cidade, em Brasília. O evento, que promove saúde, lazer e sustentabilidade, terá início às 7h, com concentração no estacionamento 7. Com um percurso leve e animado de 10 km, o “Bora de Bike” é voltado para todas as idades e níveis de preparo físico, sendo uma excelente oportunidade para curtir o dia em família ou entre amigos.

Onde : Estacionamento 7 do Parque da Cidade

: Estacionamento 7 do Parque da Cidade Quando : domingo (18)

: domingo (18) Horário: 7h

*Estagiária sob supervisão de Leonardo Meireles

