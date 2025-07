Confira imagens e itens apreendidos em operação contra mineração ilegal em MG A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (2)10 mandados de busca e apreensão em endereços de Divinópolis, Grão Mogol, Congonhas e Contagem - todos em Minas Gerais - e em uma residência em Arari, no Maranhão, no âmbito da investigação sobre extração ilegal de minério de ferro no Vale das Cancelas, no norte de MG.

Cidades|Do R7 02/07/2025 - 12h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share