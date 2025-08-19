Logo R7.com
Confira os itens apreendidos na operação da PF que investiga desvios na educação

A Polícia Federal cumpre 45 mandados de busca e apreensão contra empresas, pessoas físicas e servidores públicos no âmbito de uma investigação que apura supostos desvios de R$ 50 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Durante as ações, foram apreendidos relógios, dinheiro em espécie e joias. Até a publicação desta reportagem, a corporação não divulgou o valor total das apreensões. Ao todo, os agentes estiveram em seis cidades do Maranhão e uma no Piauí

Cidades|Do R7

Policiais federais apreenderam relógios, dinheiro em espécie e joias

Divulgação/PF - 19.8.2025

