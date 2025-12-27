Os crimes que chocaram o Brasil em 2025

Veja imagens da operação que investiga ex-agente suspeito de cobrar 'vale night' de presos

Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Militar do estado realizou buscas na residência de um agente penal, denunciado por cobrar taxas para permitir que detentos da Casa do Albergado passassem a noite fora da unidade. Segundo as investigações, o agente recebia valores entre R$ 20 e R$ 70 por dia, com taxas maiores em fins de semana, feriados ou períodos prolongados. “Foi apurado que os servidores burlavam os registros de presença dos internos, permitindo que assinassem retroativamente o livro de presenças, mesmo estando fora da unidade no período correspondente.” Na ação, foram apreendidos celulares e telefones.