Veja imagens da ação que apreendeu barco utilizado no tráfico de drogas A FAB (Força Aérea Brasileira) ajudou a apreender uma embarcação que transportava drogas em rios da região da Ilha de Marajó (PA). Na ação inédita, os militares contaram com o apoio de satélites de alta resolução, inteligência artificial e aeronaves equipadas com sensores especiais, que permitiram mapear movimentações fluviais atípicas na Amazônia.

Cidades|Do R7 02/06/2025 - 07h39 (Atualizado em 02/06/2025 - 07h39 )

