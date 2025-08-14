Prints revelam estratégia de suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo

O inquérito aponta que Marcelo Lima tinha influência direta em uma rede de movimentações financeiras que girava em torno de Paulo Iran, apontado como operador. As conversas entre os dois começaram em julho de 2022 e revelam que o prefeito determinava pagamentos que Paulo executava, muitas vezes usando a conta da própria companheira, Karina Luz de Queiroz.