PF fecha laboratórios de falsificação de cédulas em GO e SC Polícia Federal fechou dois laboratórios utilizados para a produção de cédulas falsas, localizados em Luziânia (GO) e Lages (SC). Segundo as apurações, o grupo teria confeccionado pelo menos R$ 2,9 milhões em notas falsificadas. O material era comercializado em diversas regiões do país. Ao todo, os policiais cumpriram três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária.

Cidades|Do R7 26/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share