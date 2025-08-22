Grupo investigado pela PF por desmatamento ilegal tem R$ 70 milhões bloqueados por decisão judicial
Associação é suspeita de financiar ações de desmatamento para usar terras ilegalmente
A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva no âmbito de uma investigação que apura crimes ambientais, fundiários e de falsificação documental relacionados à apropriação ilícita de terras públicas na Amazônia, no município de Boca do Acre (AM).
Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 70 milhões. Com a medida, os recursos ficam indisponíveis até decisão final do processo. O objetivo do sequestro é evitar a deterioração ou perda dos bens.
Segundo a corporação, o grupo atuava por meio de falsificação de documentos, inserção de informações falsas em sistemas oficiais, uso de laranjas e contratos simulados, visando proteger os verdadeiros responsáveis e legitimar, de forma fraudulenta, a posse de terras públicas federais.
Os investigadores apontam que a associação promoveu, de forma estruturada, o desmatamento de mais de 900 hectares de floresta nativa, seguido de queimadas ilegais para limpeza das áreas destinadas à exploração pecuária clandestina.
Ainda de acordo com as apurações, os investigados financiavam o desmatamento, arrendavam ilegalmente as áreas embargadas, introduziam rebanhos bovinos e construíam cadeias documentais falsas para se esquivar de penalidades administrativas e criminais.
“As investigações revelaram uma associação criminosa reiterada, com atuação sofisticada e continuada ao longo dos anos, voltada a explorar economicamente a Amazônia em prejuízo da União e da sociedade”, afirmou a Polícia Federal.
