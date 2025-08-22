Tarcísio lidera com 43% das intenções de voto para o governo de SP em 2026; Alckmin tem 21% Pesquisa ouviu 1.644 eleitores entre 13 e 17 de agosto; nível de confiança é de 95% São Paulo|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 08h07 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas lidera com 43% das intenções de voto para o governo de SP em 2026.

Geraldo Alckmin aparece em segundo lugar com 21%.

56% dos eleitores acreditam que Tarcísio merece ser reeleito.

A aprovação da gestão de Tarcísio é de 60%, estável em relação a pesquisas anteriores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarcísio e Alckmin aparecem, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nas intenções de voto Nino Cirenza/Ato Press/Estadão Conteúdo - 19/08/2025 e Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 20/08/2025

A pesquisa da Quest, divulgada nesta sexta-feira (22), mostrou que Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) lidera as intenções de voto para o governo de São Paulo em 2026, com 43%. Em segundo lugar aparece o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%.

Foram entrevistados 1.644 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto.

Intenções de voto para o governo de SP em 2026

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%

Geraldo Alckmin (PSB): 21%

Erika Hilton (PSOL): 8%

Paulo Serra (PSDB): 3%

Felipe D’Ávila (Novo): 2%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

A pesquisa também perguntou se o atual governador merece ser reeleito. Ao todo, 56% responderam que sim, 36% disseram que não e 8% não souberam ou não quiseram responder.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aprovação do governo

Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas, índice que se mantém estável em relação às pesquisas anteriores.

Em abril de 2024, o governador tinha 62% de aprovação. Em dezembro do mesmo ano, o percentual ficou em 61%. Já em fevereiro de 2025, 61% dos eleitores também aprovavam sua gestão.

‌



Atualmente, 29% desaprovam o governo, uma oscilação de um ponto percentual em relação a fevereiro. Outros 11% não souberam ou não responderam.

Eleições

Em outubro de 2026, os eleitores de todo o Brasil voltarão às urnas. Serão definidos os ocupantes dos cargos de deputado federal, senador, governador e presidente da República. Além disso, os eleitores também decidirão os rumos da política nacional e estadual para os quatro anos seguintes, em um pleito que deve mobilizar milhões de brasileiros.

‌



Perguntas e respostas

Quem lidera as intenções de voto para o governo de São Paulo em 2026?

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) lidera as intenções de voto com 43% segundo a pesquisa da Quest.

Quem ocupa a segunda posição nas intenções de voto?

O atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), aparece em segundo lugar com 21% das intenções de voto.

Quantos eleitores foram entrevistados na pesquisa?

A pesquisa entrevistou 1.644 eleitores com 16 anos ou mais.

Qual é a margem de erro da pesquisa e o nível de confiança?

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quando foram realizadas as entrevistas?

As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto.

Qual é a porcentagem de eleitores que acredita que o atual governador merece ser reeleito?

56% dos entrevistados acreditam que o atual governador merece ser reeleito.

Qual é a taxa de aprovação da gestão de Tarcísio de Freitas?

60% dos entrevistados aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas, um índice que se mantém estável em relação às pesquisas anteriores.

Como a aprovação da gestão de Tarcísio de Freitas variou ao longo do tempo?

Em abril de 2024, a aprovação era de 62%, em dezembro do mesmo ano caiu para 61%, e em fevereiro de 2025 permaneceu em 61%.

Qual é a porcentagem de desaprovação do governo atualmente?

Atualmente, 29% desaprovam o governo, uma oscilação de um ponto percentual em relação a fevereiro.

Quantos eleitores não souberam ou não quiseram responder sobre a reeleição do governador?

8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder sobre a reeleição do governador.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp