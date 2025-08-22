Tarcísio lidera com 43% das intenções de voto para o governo de SP em 2026; Alckmin tem 21%
Pesquisa ouviu 1.644 eleitores entre 13 e 17 de agosto; nível de confiança é de 95%
A pesquisa da Quest, divulgada nesta sexta-feira (22), mostrou que Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) lidera as intenções de voto para o governo de São Paulo em 2026, com 43%. Em segundo lugar aparece o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%.
Foram entrevistados 1.644 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto.
Intenções de voto para o governo de SP em 2026
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%
- Geraldo Alckmin (PSB): 21%
- Erika Hilton (PSOL): 8%
- Paulo Serra (PSDB): 3%
- Felipe D’Ávila (Novo): 2%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
A pesquisa também perguntou se o atual governador merece ser reeleito. Ao todo, 56% responderam que sim, 36% disseram que não e 8% não souberam ou não quiseram responder.
Aprovação do governo
Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas, índice que se mantém estável em relação às pesquisas anteriores.
Em abril de 2024, o governador tinha 62% de aprovação. Em dezembro do mesmo ano, o percentual ficou em 61%. Já em fevereiro de 2025, 61% dos eleitores também aprovavam sua gestão.
Atualmente, 29% desaprovam o governo, uma oscilação de um ponto percentual em relação a fevereiro. Outros 11% não souberam ou não responderam.
Eleições
Em outubro de 2026, os eleitores de todo o Brasil voltarão às urnas. Serão definidos os ocupantes dos cargos de deputado federal, senador, governador e presidente da República. Além disso, os eleitores também decidirão os rumos da política nacional e estadual para os quatro anos seguintes, em um pleito que deve mobilizar milhões de brasileiros.
