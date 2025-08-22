PF vê suspeita de lavagem em R$ 44 milhões movimentados por Bolsonaro em dois anos Bolsonaro recebeu R$ 44.307.516,44 e transferiu R$ 44.287.682,53 entre março de 2023 e junho de 2025 Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal investiga movimentações de R$ 44,2 milhões do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2023 e 2025, suspeitando de lavagem de dinheiro.

O inquérito também envolve seu filho, Eduardo Bolsonaro, e aponta crimes como coação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Dados do Coaf indicam que as operações analisadas incluem transferências e aplicações financeiras suspeitas.

O PL foi o principal remetente de recursos para Bolsonaro, que também transferiu valores significativos para seus filhos durante o período investigado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

PF analisou movimentações financeiras de Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025 Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 18/07/2025

A Polícia Federal identificou movimentações financeiras de pouco mais de R$ 44,2 milhões realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025 que levantam suspeitas de lavagem de dinheiro.

As informações fazem parte do inquérito da PF no qual o ex-presidente foi indiciado por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual ele é réu. A Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro cometeram os crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L).

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido com “surpresa” o indiciamento realizado pela Polícia Federal. Os representantes de Bolsonaro negam descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. Segundo a defesa, ele sempre respeitou as determinações judiciais.

O documento da PF foi feito com base em dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Segundo a Polícia Federal, nem todas as movimentações realizadas na conta do ex-presidente foram analisadas, apenas as que aparentam indicar algum crime.

O Coaf disponibilizou um RIF (Relatório de Inteligência Financeira) que, segundo a PF, “apresenta informações e comunicações relativas a operações financeiras suspeitas de configurarem indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais, tendo como principais envolvidos Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro”.

“Naturalmente, tais comunicações também revelam a participação de terceiros que mantiveram relações financeiras com os principais investigados nas operações identificadas como suspeitas”, detalhou a PF.

Segundo o documento, entre março de 2023 e junho de 2025, Bolsonaro realizou operações financeiras que incluem créditos e débitos em contas próprias, transferências a terceiros e aplicações em produtos bancários. Veja o detalhamento:

De 1/3/2023 a 7/2/2024

Créditos: R$ 30.576.801,36

Débitos: R$ 30.595.430,71

De 8/2/2024 a 26/8/2024

Créditos: R$ 1.733.079,19

Débitos: R$ 1.345.311,79

De 27/8/2024 a 19/12/2024

Créditos: R$ 872.013,80

Débitos: R$ 1.260.985,76

De 20/12/2024 a 5/6/2025

Créditos: R$ 11.105.788,18

Débitos: R$ 11.105.788,18

Somando os quatro períodos, Bolsonaro recebeu R$ 44.307.516,44 e transferiu R$ 44.287.682,53.

Principais destinatários

Segundo a análise da Polícia Federal, considerando o período total das movimentações financeiras analisadas, o principal remetente de recursos para Bolsonaro foi o PL (Partido Liberal), com R$ 1.111.651,38.

Os principais destinatários do ex-presidente foram:

4 escritórios de advocacia, que receberam, em conjunto, R$ 8.954.571,09;

Eduardo Bolsonaro, que recebeu R$ 2.139.000,00; e

a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 2.070.100,00.

Do valor enviado a Eduardo, R$ 2 milhões foram transferidos em 13 de maio, quando o deputado já estava nos Estados Unidos. Bolsonaro justificou que o repasse era para o filho não passar dificuldades no exterior.

Segundo a PF, em 29 de maio Eduardo realizou uma operação de câmbio no valor de R$ 1.661.835,76. O banco que movimentou os recursos informou que esse valor teria como origem uma doação realizada por Bolsonaro.

Também receberam recursos do ex-presidente no intervalo analisado pela PF outros dois filhos dele: o vereador do Rio de Janeiro (RJ) Carlos Bolsonaro (PL) — R$ 116,5 mil — e o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL) — R$ 121 mil.

