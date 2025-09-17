Câmera de segurança registra tremor de terra na Grande BH

A câmera de segurança de uma casa no bairro Vereda, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, registrou o tremor de terra sentido por moradores da região metropolitana na noite desta terça-feira (16) e madrugada de quarta-feira (17). Os tremores foram sentidos em pontos de Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim e também na capital mineira.



Segundo o Centro de Sismologia da USP, às 22h12, o primeiro tremor foi registrado com epicentro em Contagem, na Grande BH, de magnitude 2.9 na escala Richter. Outro tremor foi registrado, na mesma cidade, com magnitude 2.5 na escala Richter.



Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da Rede Sismográfica Brasileira informou, em nota, que “pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”.