Veja momento em que ex-funcionário atropela dono de oficina e quebra carros em BH

O ex-funcionário de uma oficina mecânica foi preso após atropelar o dono do estabelecimento e quebrar vários carros com uma barra de ferro, na rua Dona Alexandrina, no bairro Caiçaras, em Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (27). Discussão teria começado após autor ir ao local para acertar as contas depois de ser dispensado. Circuitos da loja flagaram o momento do crime. Nas imagens é possível ver o momento em o funcionário chega ao local, discute com o dono da oficina e pouco depois, com uma barra de ferro, começa a danificar os veículos. Em outro vídeo, do lado externo, ele entra em um carro e atropela o ex-patrão, que estava do outro lado da via.