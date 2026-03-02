Veja momento em que ex-funcionário atropela dono de oficina e quebra carros em BH
Nas imagens é possível ver o momento em ele chega ao local, discute com o dono da oficina e pouco depois, quebra vários carros e atropela o dono em seguida.
O ex-funcionário de uma oficina mecânica foi preso após atropelar o dono do estabelecimento e quebrar vários carros com uma barra de ferro, na rua Dona Alexandrina, no bairro Caiçaras, em Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (27). Discussão teria começado após autor ir ao local para acertar as contas depois de ser dispensado. Circuitos da loja flagaram o momento do crime. Nas imagens é possível ver o momento em o funcionário chega ao local, discute com o dono da oficina e pouco depois, com uma barra de ferro, começa a danificar os veículos. Em outro vídeo, do lado externo, ele entra em um carro e atropela o ex-patrão, que estava do outro lado da via.
Últimas
Homem despenca de ponte de 5 metros de altura ao tentar tirar selfie em Minas Gerais
Ele se apoiava em mureta de ponte quando o incidente aconteceu; vítima foi levada a hospital da cidade
Empresário acusado de matar gari em discussão de trânsito admite estar armado no local do crime
Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário carioca, é acusado do assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes
Acidente na capital mineira deixa sargento do Corpo de Bombeiros ferido
O primeiro acidente envolveu um carro branco e uma motocicleta; durante o atendimento ao motociclista, ocorreu um segundo acidente
Delegada conferiu boletins de ocorrência horas antes do marido ser preso por matar gari em BH
Ana Paula Balbino já foi indiciada por prevaricação em relação ao caso
Justiça de Minas Gerais criará site para negociação de valores devidos pela 123 milhas
Clientes prejudicados poderão concordar ou contestar dívidas em até três meses
Câmera de segurança registra tremor de terra na Grande BH
Especialista afirma que "pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns"
TJ-MG marca audiência que pode definir ressarcimento de clientes prejudicados pela 123milhas
Cerca de 800 mil credores devem participar de encontro virtual em 23 de setembro
Carrinho de rolimã que imita Kombi faz sucesso e conquista público na Virada Cultural de BH
Décima edição do evento reuniu artistas renomados em palcos espalhados pela cidade
Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido
Cerca de 640 mil pessoas estão movendo o processo, com um escritório de Nova York como representante
Colisão entre carro e caminhonete deixa quatro mortos na LMG-413, em Araguari (MG)
Outras quatro pessoas a bordo da caminhonete sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a unidade de saúde mais próxima
Acidente entre van com pacientes e ônibus de viagem deixa dois mortos em Minas Gerais
Vítimas são uma mulher de 53 anos e o motorista da van; um terceiro veículo pode ter sido responsável pela batida
Morador confunde imagem de TV com incêndio no apartamento vizinho e aciona bombeiros
A imagem de uma lareira, reproduzida em uma televisão, causou a confusão; caso aconteceu em Belo Horizonte no fim de semana
Segundo maior diamante do Brasil, avaliado em R$ 16 milhões, é encontrado em MG
Pedra tem aproximadamente 647 quilates e já foi vendida por valor não revelado
Quadra esportiva se torna depósito clandestino de lixo e preocupa moradores de Santa Luzia (MG)
Centro esportivo foi abandonado há 2 anos e gera insatisfação na população; a Prefeitura de Santa Luzia ainda não respondeu sobre a situação do local