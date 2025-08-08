Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido

As mineradoras Vale e a australiana BHP , controladoras da Samarco , cada uma com 50% das ações da empresa, ofereceram o equivalente a R$ 7,5 bilhões para encerrar uma ação coletiva, aberta em Londres, Reino Unido , relacionada à tragédia na cidade de Mariana, em Minas Gerais.



Segundo informações do jornal inglês Financial Times, a Justiça britânica avaliou a culpa da BHP, que tem sede no país, após as acusações serem apresentadas em junho deste ano, ao escritório representante das vítimas em Nova York .



O processo tem sido movido por aproximadamente 640 mil pessoas que chegaram a pedir 36 bilhões de libras, o que equivale a R$ 260 bilhões; caso a BHP não firme um acordo e seja considerada como culpada no tribunal em Londres, o valor da indenização será reavaliado e haverá um novo julgamento.