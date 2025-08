Colisão entre carro e caminhonete deixa quatro mortos na LMG-413, em Araguari (MG)

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete deixou quatro mortos na rodovia LMG-413 , em Araguari (MG). Segundo informações das autoridades locais, o carro invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com a caminhonete. As quatro vítimas, que tinham entre 57 e 66 anos, estavam a bordo do carro.



A caminhonete também transportava quatro pessoas, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para a unidade de saúde mais próxima. As quatro vítimas já estão sendo veladas.