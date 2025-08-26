Carrinho de rolimã que imita Kombi faz sucesso e conquista público na Virada Cultural de BH

A décima edição da Virada Cultural de Minas Gerais agitou Belo Horizonte com um dos eventos mais tradicionais do estado. Entre as atrações, a já clássica corrida de carrinhos de rolimã foi um dos pontos altos da programação.



Os veículos artesanais, capazes de ultrapassar 50 km/h, arrancaram aplausos do público. O destaque ficou para um modelo estilizado em formato de Kombi, que se tornou o favorito da plateia.



Além da corrida, a Virada contou com apresentações de artistas renomados em vários palcos espalhados pela cidade, oferecendo uma programação gratuita e diversificada para todos os gostos.