Acidente na capital mineira deixa sargento do Corpo de Bombeiros ferido
O primeiro acidente envolveu um carro branco e uma motocicleta; durante o atendimento ao motociclista, ocorreu um segundo acidente
Um sargento do Corpo de Bombeiros foi atropelado na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. O primeiro acidente envolveu um carro branco e uma motocicleta.
Durante o atendimento ao motociclista, ocorreu um segundo acidente com duas caminhonetes. O sargento e outro militar foram levados para o hospital. A perícia da Polícia Civil investiga as causas dos acidentes.
