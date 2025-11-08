Logo R7.com
Acidente na capital mineira deixa sargento do Corpo de Bombeiros ferido

O primeiro acidente envolveu um carro branco e uma motocicleta; durante o atendimento ao motociclista, ocorreu um segundo acidente

Cidades|Do R7

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi atropelado na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. O primeiro acidente envolveu um carro branco e uma motocicleta.


Durante o atendimento ao motociclista, ocorreu um segundo acidente com duas caminhonetes. O sargento e outro militar foram levados para o hospital. A perícia da Polícia Civil investiga as causas dos acidentes.

  • acidente-de-transito
  • violencia
  • minas-gerais

