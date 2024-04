Alerta em Concórdia: transmissão local de variante tipo 2 da dengue confirmada

Alto contraste

Concórdia confirma variante tipo 2 da dengue - Foto: Jcomp/Freepik

O município de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, confirmou a transmissão local da variante tipo 2 da dengue. A confirmação veio do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina). Com isso, duas variantes circulam no município.

