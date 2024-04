Alerta: Previsão de chuvas e tempestades perigosas em SC As chuvas já estão com data para voltar! O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas e tempestades...

Alto contraste

A+

A-

As chuvas já estão com data para voltar! O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas e tempestades potencialmente perigosas, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos, em Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Alerta vermelho! Chuvas e tempestades ‘perigosas’ devem voltar a aterrorizar SC; veja riscos

• Festa do Trabalhador da NDTV Record vai acontecer nesta quarta-feira na Expoville de Joinville

• ‘O café tá pronto?’: cachorro ‘invade’ casa de vizinha para brincar e cena diverte internautas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.