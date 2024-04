Apresentador viraliza com transplante capilar e compara resultado à era do Avatar O apresentar de rádio Dean McCullough, do Reino Unido, viralizou no TikTok com o vídeo do processo de recuperação de um transplante...

Alto contraste

A+

A-

O apresentar de rádio Dean McCullough, do Reino Unido, viralizou no TikTok com o vídeo do processo de recuperação de um transplante capilar. "Entramos na era do Avatar", disse.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Suco verde calmante ‘cura insônia’ e relaxa com apenas 3 ingredientes

• Novo ponto de apoio para caminhoneiros é aberto em Palhoça na BR-101

• Junte 2 ingredientes e faça ‘maionese do bem’; sem gordura e 0 calorias



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.