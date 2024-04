Caos das chuvas: imagens impressionantes mostram alagamentos no Norte da Ilha As fortes chuvas no Norte da Ilha, em Santa Catarina, causaram alagamentos e dificuldades para os moradores, que enfrentam ruas...

ND Mais| 16/04/2024 - 14h33 (Atualizado em 16/04/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share