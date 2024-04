Conclusão das obras na BR-101 Sul traz melhorias nos trevos de Sangão Ótima notícia para os motoristas que utilizam a BR-101 Sul! As obras para melhorar dois trevos na rodovia, localizados em Sangão,...

Alto contraste

A+

A-

Ótima notícia para os motoristas que utilizam a BR-101 Sul! As obras para melhorar dois trevos na rodovia, localizados em Sangão, foram concluídas. Rachel Schneider traz ao vivo todos os detalhes sobre as reformulações realizadas e os benefícios para os usuários da via.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Justiça concede liberdade provisória a Fábio Negão, Vereador preso por peculato em Itajaí

• Motociclista é arremessado 40 metros após acidente em SC e motocicleta se despedaça

• Ex-vereador condenado por homicídio em Timbó é preso no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.