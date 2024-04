Concurso literário: Academia Joinvilense de Letras celebra o Dia Nacional do Livro Infantil Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, a Academia Joinvilense de Letras lança a quinta edição do seu concurso literário...

Alto contraste

A+

A-

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, a Academia Joinvilense de Letras lança a quinta edição do seu concurso literário. No ano passado, a iniciativa recebeu aproximadamente 500 textos de alunos do ensino fundamental e médio, demonstrando o talento e a criatividade das novas gerações. Acompanhe o repórter Mikael Melo, que traz todos os detalhes sobre o concurso e compartilha suas próprias memórias de quando era criança e gostava de escrever.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Corrida do coração: evento em Criciúma promove saúde e solidariedade

• Manual da Cozinha: aprenda os segredos e técnicas básicas

• Mutirão de microchipagem: proteção e identificação para pets em Joinville



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.