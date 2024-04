Confira as últimas notícias do mundo do futebol! Confira as principais notícias do mundo do futebol neste domingo: Vasco enfrenta o Criciúma, Hercílio Luz estreia na Série D contra...

Confira as principais notícias do mundo do futebol neste domingo: Vasco enfrenta o Criciúma, Hercílio Luz estreia na Série D contra o Cianorte, Avaí perde para o Santos e demite o técnico Eduardo Barroca. Fique por dentro de tudo com a equipe do Clube da Bola.

