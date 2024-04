Confira o colorido especial da Feijoada do Cacau em Floripa Floripa está ganhando um colorido especial com os outdoors da tão aguardada Feijoada do Cacau! Marcada para o dia 15 de junho no...

Floripa está ganhando um colorido especial com os outdoors da tão aguardada Feijoada do Cacau! Marcada para o dia 15 de junho no P12, a festa promete ser um encontro incrível com a presença de Pat Koerich e Bernardo Amorim como garotos propaganda. Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é reunir gente bonita, conhecida, anônima, de todos os tipos, em um clima de paz e diversão. Põe na tela, Amarelo!!

