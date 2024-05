ND Mais |Do R7

Conheça a história do Íris FC, o time que arrastava multidões em Florianópolis O Íris FC, fundado no 4 de setembro de 1938, tinha a sua sede à rua Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Segundo o historiador...

O Íris FC, fundado no 4 de setembro de 1938, tinha a sua sede à rua Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Segundo o historiador Maury Dal Grande Borges, autor do livro Santa Catarina: Um Século de Futebol, depois da dupla Avaí e Figueirense, o Íris FC era o time que mais levava torcedores em seus jogos para o saudoso estádio Adolfo Konder nos Campeonatos Citadinos dos anos 1930, 1940 e 1950.

