ND Mais |Do R7

Descubra como o estresse afeta sua segurança no trânsito O mês de maio é marcado pelo Maio Amarelo, um movimento global que busca conscientizar sobre os altos índices de mortos e feridos...

Alto contraste

A+

A-

O mês de maio é marcado pelo Maio Amarelo, um movimento global que busca conscientizar sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito. Descubra como o controle emocional e fatores comportamentais podem influenciar diretamente a segurança no trânsito, e conheça dicas valiosas para lidar com essas questões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Maio Amarelo: Entenda seus Direitos em Caso de Acidente

• Aventure-se na Cozinha: Receita Deliciosa

• Vídeo: Homens resgatam animais em meio às ondas da cheia do Guaíba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.