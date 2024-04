Descubra como será o horário do comércio em Chapecó no feriado do Dia do Trabalhador

O Sicom (Sindicato do Comércio da Região de Chapecó) e os Sindicatos dos Empregados no Comércio de 25 municípios do Oeste de Santa Catarina, informou que haverá alteração no horário do comércio. Devido ao acordo coletivo, os estabelecimentos estarão fechados no feriado do Dia do Trabalhador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.