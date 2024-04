Equipes do Oeste Catarinense se Destacam na Série Ouro do Futsal As equipes do Oeste catarinense começaram com o pé direito na abertura da Série Ouro do Estadual de Futsal, mostrando todo seu talento...

ND Mais| 16/04/2024 - 16h33 (Atualizado em 16/04/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share