Evento beneficente: Hospital Azambuja promove bazar com produtos da Receita Federal

Greici Siezemel apresenta os detalhes do evento promovido pelo Hospital Azambuja, em Brusque, que oferecerá um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal, com o objetivo de arrecadar fundos para melhorias na instituição.

