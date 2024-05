Florianópolis: solidariedade em ação

ND Mais |Do R7

Florianópolis destaca-se como uma das principais bases para a coleta e distribuição das doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A Fundação Somar já encaminhou mais de 180 toneladas de doações para o estado gaúcho, e a força-tarefa de solidariedade continua ativa. As doações, provenientes de diferentes estados e até mesmo de fora do Brasil, passam pela cidade catarinense antes de chegarem às mãos dos afetados pelas chuvas.

