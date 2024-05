ND Mais |Do R7

Frio intenso atinge a Grande Florianópolis O inverno chegou com força total! As temperaturas já caíram cerca de 12 graus, trazendo uma sensação gelada para a Grande Florianópolis...

O inverno chegou com força total! As temperaturas já caíram cerca de 12 graus, trazendo uma sensação gelada para a Grande Florianópolis. O que tem intensificado essa sensação ainda mais são as rajadas de vento, que sopram com muita força. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (14) com a Camila Levien.

