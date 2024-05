ND Mais |Do R7

Frio intenso atinge Santa Catarina: população acorda com temperaturas baixas A população de Santa Catarina acordou com a presença do frio, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Defesa Civil, uma massa...

Alto contraste

A+

A-

A população de Santa Catarina acordou com a presença do frio, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Defesa Civil, uma massa de ar frio e seco se intensifica e mantém as temperaturas baixas em todas as regiões do Estado até o amanhecer da quarta-feira (15).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Catástrofe gaúcha: o pior está por vir

• Frio em SC parece congelador a céu aberto; além das temperaturas baixas, há risco de vendaval

• Carro com cinco pessoas capota e cai 50 m em ribanceira na SC-155



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.