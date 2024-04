Inscrições abertas para o Vestibular de Inverno do IFSC e UFSC As inscrições para o Vestibular Unificado de Inverno do IFSC e UFSC já estão abertas, oferecendo uma ampla gama de oportunidades...

As inscrições para o Vestibular Unificado de Inverno do IFSC e UFSC já estão abertas, oferecendo uma ampla gama de oportunidades acadêmicas com mais de mil vagas disponíveis. Não perca essa chance e inscreva-se agora para garantir seu lugar!

